Во время удара российских войск по Константиновке в "Эко-маркете" находилось около 50 человек, сообщил в пятницу в эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"Примерно 50 человек в торговом центре "Эко-маркет" находилось..." - сказал Филашкин.

Сейчас разбирают завалы, "чтобы полностью четко понять, сколько людей погибло и сколько получили ранения", указал глава ОВА.

По данным Филашкина, "большое количество людей получили контузии".

"Только сейчас удалось, минут 15 назад удалось потушить пожар, раздавалась постоянно воздушная тревога, и враг пытался выпустить еще КАБы, еще баллистические ракеты по нашим людям", - указал Филашкин.

"10 человек погибли, 33 получили ранения", - сказал Филашкин.

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