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Количество погибших в результате непогоды в Украине увеличилось до 12 - МВД

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 10:41  •  12419 просмотра

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Непогода в Украине привела к 12 погибшим и 23 раненым, включая детей; экстренные службы активно реагируют на ситуацию.

По состоянию на утро среды в результате снегопада и сильного ветра в Украине погибли уже 12 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети.  Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Из-за непогоды, к сожалению, погибло 12 человек. 23 человека пострадали, среди них - 2 ребенка

- написал Клименко в Telegram.

Детали

По его словам, подразделения ГСЧС и полиции работают в усиленном режиме

Сейчас на территории  Украины осложненных погодных условий нет. По данным МВД, остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.

С 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобили скорой медицинской помощи.

Была оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 - детям.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Перекрыто движение для всех категорий транспорта на  автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка - Новая Одесса". Продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

Дополнение

Ранее УНН сообщал о 10 погибших от непогоды. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У столице дороги от снега расчищают почти 450 единиц спецтехники, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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