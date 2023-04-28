ФАО перевезла коллекцию уникальных образцов семян растений из Харькова на запад Украины

Цитата

«Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при поддержке Европейского Союза (ЕС) переместила коллекцию уникальных генетических образцов семян растений из Харькова на востоке Украины в безопасное место на западе страны. Объем и разнообразие генетического материала растений, содержащегося в коллекции семян, и отсутствие дубликации материала ни в одном другом семенном банке, делает ее уникальной и важной для сельского хозяйства Украины и глобальной продовольственной безопасности», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно оценкам, по состоянию на 2021 год, в Украине хранится более 150 000 генетических материалов растений, относящихся к 544 видам сельскохозяйственных культур и 1 802 образцов растений.

«Коллекция содержит 39 000 уникальных генетических образцов, происходящих из Украины. Ученые считают, что сохранение украинских коллекций пшеницы, тритикале, ячменя, гороха, нута, кормовых культур умеренного пояса и подсолнечника является критически важным для мирового растениеводства», - отмечается в сообщении.

В Минагро отмечают, что Харьковский национальный генетический банк растений оказался под угрозой потери, когда в мае 2022 года во время обстрелов были повреждены инфраструктура, сельскохозяйственная техника и часть рабочих коллекций семян на полевых опытных станциях.

Дополнение

Ранее сообщалось, что несмотря на попадание рашистских снарядов по зданиям Национального центра генетических ресурсов растений в Харькове, образцы удалось спасти.