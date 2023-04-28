ФАО перевезла колекцію унікальних зразків насіння рослин з Харкова на захід України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Колекцію унікальних генетичних зразків насіння рослин було перевезено з Харкова на сході України до безпечного місця на заході країни. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.
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«Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за підтримки Європейського Союзу (ЄС) перемістила колекцію унікальних генетичних зразків насіння рослин з Харкова на сході України до безпечного місця на заході країни. Обсяг і різноманітність генетичного матеріалу рослин, що міститься в колекції насіння, та відсутність дублікації матеріалу в жодному іншому насіннєвому банку, робить її унікальною і важливою для сільського господарства України та глобальної продовольчої безпеки», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що згідно з оцінками, станом на 2021 рік, в Україні зберігається понад 150 000 генетичних матеріалів рослин, що належать до 544 видів сільськогосподарських культур та 1 802 зразків рослин.
«Колекція містить 39 000 унікальних генетичних зразків, які походять з України. Науковці вважають, що збереження українських колекцій пшениці, тритикале, ячменю, гороху, нуту, кормових культур помірного поясу та соняшнику є критично важливим для світового рослинництва», - зазначається в повідомленні.
В Мінагро зазначають, що Харківський національний генетичний банк рослин опинився під загрозою втрати, коли у травні 2022 року під час обстрілів було пошкоджено інфраструктуру, сільськогосподарську техніку та частину робочих колекцій насіння на польових дослідних станціях.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що попри влучення рашистських снарядів по будівлям Національного центру генетичних ресурсів рослин у Харкові, зразки вдалося врятувати.