Коллеги о Ю.Спиженко: он стоял у истоков концепции страховой медицины

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50443 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122796 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181970 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132708 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126363 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118492 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106590 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107615 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103939 просмотра

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Коллеги о Ю.Спиженко: он стоял у истоков концепции страховой медицины

Коллеги о Ю.Спиженко: он стоял у истоков концепции страховой медицины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Даже в 2017 году вопрос внедрения страховой медицины не потерял  своей актуальности. У истоков внедрения страховой медицины стоял первый министр здравоохранения Украины Юрий Спиженко - человек, для которого не существовало препятствий. Именно он держал в поле зрения вопросы медицинского страхования. О нем он говорил с трибуны Верховной Рады еще в 90-м году. Об этом УНН рассказал директор Института экогигиены и токсикологии им.Л.Медведя Николай Проданчук, комментируя появление книги о жизни и деятельности Ю.Спиженко .

"Медицинское страхование, как концепт, возник еще в советское время. Именно тогда Юрий Прокопович был еще заместителем министра. И в союзном министерстве тогда готовился проект закона "О медицинском страховании в СССР". Это было связано с тем, что средств в бюджете на поддержку системы здравоохранения на достаточном уровне уже не хватало, это было невозможно. И было понятно, что нужно привлечь дополнительные средства. После распада Союза один из первых проектов законов, которые рассматривались на уровне хотя бы концепции Юрием Прокоповичем - это был закон о медицинском страховании. И это было связано опять же с тем, что он понимал, что в то время это была самая прогрессивная форма привлечения средств в систему здравоохранения.

Во-вторых - это еще и возможность повысить ответственность и системы здравоохранения: больниц, врачей и государства и самих граждан. Не только за свое здоровье, но и за использование тех ресурсов, которые есть в системе здравоохранения, так как именно страхование позволяло положить эти отношения на экономическую базу ", - рассказал он.

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По словам Н.Проданчука, Ю.Спиженко запомнился ему, как человек, который всегда был  готов  к внедрению и развитию нового.

"Юрий Прокопович запомнился прежде всего как очень умный человек, высокоинтеллектуальный, опытный, который никогда не боялся, что кто-то знает больше, чем он. Наоборот, он всегда радовался, что есть люди, специалисты, которые знают больше чем он, и могут свои знания и опыт вложить в систему здравоохранения. Не было у него такого, что вот "я - на высшем посту, и я самый умный". Это была одна из характерных черт Юрия Прокоповича. Он очень быстро реагировал на новое. Причем, если ему идея нравилась - буквально на следующий день он знал все, он уже выстраивал концепцию, он вникал глубоко ", - рассказал он.

Напомним, лучшие студенты университета им.Богомольца будут получать стипендии имени Ю. Спиженко.

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