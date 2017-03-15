Коллеги о Ю.Спиженко: он стоял у истоков концепции страховой медицины

"Медицинское страхование, как концепт, возник еще в советское время. Именно тогда Юрий Прокопович был еще заместителем министра. И в союзном министерстве тогда готовился проект закона "О медицинском страховании в СССР". Это было связано с тем, что средств в бюджете на поддержку системы здравоохранения на достаточном уровне уже не хватало, это было невозможно. И было понятно, что нужно привлечь дополнительные средства. После распада Союза один из первых проектов законов, которые рассматривались на уровне хотя бы концепции Юрием Прокоповичем - это был закон о медицинском страховании. И это было связано опять же с тем, что он понимал, что в то время это была самая прогрессивная форма привлечения средств в систему здравоохранения.

Во-вторых - это еще и возможность повысить ответственность и системы здравоохранения: больниц, врачей и государства и самих граждан. Не только за свое здоровье, но и за использование тех ресурсов, которые есть в системе здравоохранения, так как именно страхование позволяло положить эти отношения на экономическую базу ", - рассказал он.

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По словам Н.Проданчука, Ю.Спиженко запомнился ему, как человек, который всегда был готов к внедрению и развитию нового.

"Юрий Прокопович запомнился прежде всего как очень умный человек, высокоинтеллектуальный, опытный, который никогда не боялся, что кто-то знает больше, чем он. Наоборот, он всегда радовался, что есть люди, специалисты, которые знают больше чем он, и могут свои знания и опыт вложить в систему здравоохранения. Не было у него такого, что вот "я - на высшем посту, и я самый умный". Это была одна из характерных черт Юрия Прокоповича. Он очень быстро реагировал на новое. Причем, если ему идея нравилась - буквально на следующий день он знал все, он уже выстраивал концепцию, он вникал глубоко ", - рассказал он.

Напомним, лучшие студенты университета им.Богомольца будут получать стипендии имени Ю. Спиженко.