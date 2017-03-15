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Колеги про Ю.Спіженка: він стояв біля витоків концепцій страхової медицини

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Навіть у 2017-му році питання впровадження страхової медицини не втратило свої актуальності. У витоків впровадження страхової медицини стояв перший міністр охорони здоров’я України Юрій Спіженко – людина, для якої не існувало перешкод. Саме він тримав у полі зору питання медичного страхування. Про нього він говорив із трибуни Верховної Ради ще у 90-му році. Про це УНН розповів директор Інституту екогігієни і токсикології ім.Л.Медведя Микола Проданчук, коментуючи появу книги про життя і діяльність Ю.Спіженка

“Медичне страхування, як концепт, виник ще за радянських часів. Якраз тоді Юрій Прокопович був ще заступником міністра. І в союзному міністерстві тоді готувався проект закону "О медицинском страховании в СССР". Це було пов’язано із тим, що коштів у бюджеті на підтримку системи охорони здоров’я на достатньому рівні вже не вистачало, це було не можливо. І було зрозуміло, що потрібно залучити додаткові кошти. Після розпаду Союзу один із перших проектів законів, які розглядалися на рівні хоча б концепції Юрієм Прокоповичем — це був закон про медичне страхування. І це було пов’язано знову ж таки із тим, що він розумів, що на той час це була найпрогресивніша форма залучення коштів в систему охорони здоров’я.

По-друге — це іще й можливість підвищити відповідальність і системи охорони здоров’я: лікарень, лікарів, і держави і самих громадян. Не тільки за своє здоров’я, але й за використання тих ресурсів, які є в системі охорони здоров’я, бо саме страхування дозволяло покласти ці відносини на економічну базу”, — розповів він.

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За словами М.Проданчука, Ю.Спіженко запам’ятався йому, як людина, яка завжди була готовою до впровадження і розвитку чогось нового.

“Юрій Прокопович запам’ятався перш за все як дуже розумна людина, високоінтелектуальна, досвідчена, яка ніколи не боялася, що хтось знає більше ніж він. Навпаки, він завжди радів, що є люди, спеціалісти, які знають більше ніж він, і можуть свої знання і досвід вкласти у систему охорони здоров’я. Не було в нього такого, що от "я — на найвищій посаді, і я найрозумніший". Це була одна із характерних рис Юрія Прокоповича. Він дуже швидко реагував на нове. При чому, якщо йому ідея подобалась — буквально на наступний день він знав все, він уже вибудовував концепцію, він вникав глибоко”, — розповів він.

Нагадаємо, найкращі студенти університету ім.Богомольця отримуватимуть стипендії імені Ю.Спіженка.

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