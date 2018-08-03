Кольченко в заключении окончил курсы по сборке мебели и начал изучать английский - мама

"Он старался не говорить о своей жизни там. Рассказал, что живет в бараке казарменного типа. Вместе с ним там еще 90 человек. Он не теряет времени даром. Окончил какие-то курсы по сборке мебели. Была возможность работать — мебель ту же собирать, шить что-то, — но он отказался. Саша очень много читает. Просит присылать ему книги по механике, психологии и педагогике. В последний раз сказал, что ему очень понравилась книга Макаренко о воспитании детей. Еще он начал изучать английский", - сообщила Лариса Кольченко.

Напомним, осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиков, подал заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.