Кольченко в ув'язненні закінчив курси по збірці меблів і почав вивчати англійську - мама

"Він намагався не говорити про своє життя там. Розповів, що живе в бараці казарменого типу. Разом з ним там ще 90 осіб. Він не втрачає часу дарма. Закінчив якісь курси по збірці меблів. Була можливість працювати - меблі ті ж збирати, шити щось, - але він відмовився. Саша дуже багато читає. Просить надсилати йому книги з механіки, психології та педагогіки. В останній раз сказав, що йому дуже сподобалася книга Макаренка про виховання дітей. Ще він почав вивчати англійську", - повідомила Лариса Кольченко.

Нагадаємо, засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Седіков, подав заяву на ім'я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв'язнів.