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15 марта, 19:03 • 112371 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158528 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133027 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125904 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110091 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104114 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100527 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:56 • 127700 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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КГГА изменила организацию дорожного движения на Европейской площади

КГГА изменила организацию дорожного движения на Европейской площади

Киев • УНН

 • 10512 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Киевская городская госадминистрация изменила режим работы светофоров на Европейской площади. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, закрыто отдельную фазу светофорного регулирования для прямого проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского.

Теперь с улицы Трехсвятительской на Европейской площади можно только повернуть направо на улицу Крещатик на зеленую "стрелку" светофора, красный свет горит постоянно.

Для осуществления проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского необходимо осуществить объезд через улицу Костельную, далее левый поворот на улицу Михайловскую и левый поворот на улицу Крещатик - в сторону Европейской площади.

Ожидается, что такое решение улучшит проезд с Владимирского спуска на улицу Крещатик (за счет удлинения фазы зеленого сигнала светофора).

 

Украинские Национальные Новости

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Киев

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