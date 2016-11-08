КГГА изменила организацию дорожного движения на Европейской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Киевская городская госадминистрация изменила режим работы светофоров на Европейской площади. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, закрыто отдельную фазу светофорного регулирования для прямого проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского.
Теперь с улицы Трехсвятительской на Европейской площади можно только повернуть направо на улицу Крещатик на зеленую "стрелку" светофора, красный свет горит постоянно.
Для осуществления проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского необходимо осуществить объезд через улицу Костельную, далее левый поворот на улицу Михайловскую и левый поворот на улицу Крещатик - в сторону Европейской площади.
Ожидается, что такое решение улучшит проезд с Владимирского спуска на улицу Крещатик (за счет удлинения фазы зеленого сигнала светофора).