КМДА змінила організацію дорожнього руху на Європейській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Київська міська держадміністрація змінила режим роботи світлофорів на Європейській площі. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, закрито окрему фазу світлофорного регулювання для прямого проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського.
Тепер із вулиці Трьохсвятительської на Європейській площі можна лише повернути направо на вулицю Хрещатик на зелену “стрілку” світлофора, червоне світло горить постійно.
Для здійснення проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського необхідно здійснити об’їзд через вулицю Костельну, далі лівий поворот на вулицю Михайлівську і лівий поворот на вулицю Хрещатик — у бік Європейської площі.
Очікується, що таке рішення покращить проїзд із Володимирського узвозу на вулицю Хрещатик (за рахунок подовження фази зеленого сигналу світлофора).