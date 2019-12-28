Клуб Зинченко в меньшинстве потерял выигрыш несмотря на преимущество в два гола
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. "Вулверхэмптон" дома одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в заключительном матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу, передает УНН.
За грубую игру на 12 минуте в меньшинстве “МС” оставил голкипер Эдерсон. Однако по состоянию на 50 минуту “горожане” были впереди 2:0 благодаря дублю Рахима Стерлинга. Голы Траоре (55 мин), Хименеса (82) и Доэрти (89) подарили команде португальского специалиста Эспириту победу 3:2.
Украинский полузащитник “Манчестер Сити” Александр Зинченко провел этот матч в запасе.
Заметим, “Манчестер Сити” (38) находится на третьем месте в таблице с отставанием в 14 очков от “Ливерпуля”. “Вулверхэмптон” поднялся на пятую строчку — 30 баллов.