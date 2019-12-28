Клуб Зінченка у меншості втратив виграш попри перевагу у два голи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. “Вулверхемптон” вдома здобув вольову перемогу над “Манчестер Сіті” в заключному матчі 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, передає УНН.

За грубу гру на 12 хвилині у меншості “МС” залишив голкіпер Едерсон. Проте станом на 50 хвилину “міщани” були попереду 2:0 завдяки дублю Рахіма Стерлінга. Голи Траоре (55 хв), Хіменеса (82) і Доерті (89) подарували команді португальського фахівця Еспіріту звитягу 3:2.

Український півзахисник “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко провів цей матч в запасі.

Зауважимо, “Манчестер Сіті” (38) знаходиться на третьому місці в таблиці з відставанням в 14 очок від “Ліверпуля”. “Вулверхемптон” піднявся на п’яту сходинку — 30 балів.

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