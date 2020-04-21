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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24720 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127048 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127984 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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Клуб украинца провел первую игру финальной серии чемпионата Тайваня

Клуб украинца провел первую игру финальной серии чемпионата Тайваня

Киев  •  УНН

 • 11384 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В чемпионате Тайваня по баскетболу состоялся первый поединок финальной серии с участием "Тайвань Бир" украинца Игоря Зайцева и БК "Юлон Луксгень", передает корреспондент УНН.

Сначала коллектив бывшего игрока сборной Украины предшествовал в счете (18:12), но пропустил рывок от соперника 0:12 и до конца половины баталии был в роли догоняющих.

Третью четверть украинский "бигмен" сыграл удивительно результативно, забросив с фолом, со средней дистанции, с дальней, а также еще раз из-под корзины. Однако такое выступление украинском не помог его коллектива избежать поражения - 83:88.

Зайцев стал самым результативным игроком своей команды - 19 очков при 7 подборах, 2 блок-шотах, передачи и перехвате.

Примечательно, что по правилам турнира финальная серия начиналась сразу при счете 1:0 в пользу победителя регулярного чемпионата (клуб Зайцева), поэтому счет в серии стал ничейным 1:1.

Добавим, серия продлится до четырех побед одного из коллективов.

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