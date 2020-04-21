Клуб украинца провел первую игру финальной серии чемпионата Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В чемпионате Тайваня по баскетболу состоялся первый поединок финальной серии с участием "Тайвань Бир" украинца Игоря Зайцева и БК "Юлон Луксгень", передает корреспондент УНН.
Сначала коллектив бывшего игрока сборной Украины предшествовал в счете (18:12), но пропустил рывок от соперника 0:12 и до конца половины баталии был в роли догоняющих.
Третью четверть украинский "бигмен" сыграл удивительно результативно, забросив с фолом, со средней дистанции, с дальней, а также еще раз из-под корзины. Однако такое выступление украинском не помог его коллектива избежать поражения - 83:88.
Зайцев стал самым результативным игроком своей команды - 19 очков при 7 подборах, 2 блок-шотах, передачи и перехвате.
Примечательно, что по правилам турнира финальная серия начиналась сразу при счете 1:0 в пользу победителя регулярного чемпионата (клуб Зайцева), поэтому счет в серии стал ничейным 1:1.
Добавим, серия продлится до четырех побед одного из коллективов.