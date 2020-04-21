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Клуб українця провів першу гру фінальної серії чемпіонату Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У чемпіонаті Тайваню з баскетболу відбувся перший поєдинок фінальної серії за участі "Тайвань Бір" українця Ігоря Зайцева та БК "Юлонь Луксгень", передає кореспондент УНН.

Спочатку колектив колишнього гравця збірної України передував у рахунку (18:12), але пропустив ривок від суперника 0:12 та до кінця половини баталії був у ролі тих, хто наздоганяє.

Третю чверть український "бігмен" відіграв напрочуд результативно, закинувши з фолом, з середньої дистанції, з дальньої, а також ще раз з-під кошика. Проте такий виступ українця не допоміг його колективу уникнути поразки – 83:88.

Зайцев став найрезультативнішим гравцем своєї команди – 19 очок при 7 підбираннях, 2 блок-шотах, передачі та перехопленні.

Примітно, що за правилами турніру фінальна серія розпочиналась одразу за рахунку 1:0 на користь переможця регулярного чемпіонату (клуб Зайцева), тому рахунок у серії став нічийним 1:1.

Додамо, серія триватиме до чотирьох перемог одного з колективів.

Українські Національні Новини

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