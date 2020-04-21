Клуб українця провів першу гру фінальної серії чемпіонату Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У чемпіонаті Тайваню з баскетболу відбувся перший поєдинок фінальної серії за участі "Тайвань Бір" українця Ігоря Зайцева та БК "Юлонь Луксгень", передає кореспондент УНН.
Спочатку колектив колишнього гравця збірної України передував у рахунку (18:12), але пропустив ривок від суперника 0:12 та до кінця половини баталії був у ролі тих, хто наздоганяє.
Третю чверть український "бігмен" відіграв напрочуд результативно, закинувши з фолом, з середньої дистанції, з дальньої, а також ще раз з-під кошика. Проте такий виступ українця не допоміг його колективу уникнути поразки – 83:88.
Зайцев став найрезультативнішим гравцем своєї команди – 19 очок при 7 підбираннях, 2 блок-шотах, передачі та перехопленні.
Примітно, що за правилами турніру фінальна серія розпочиналась одразу за рахунку 1:0 на користь переможця регулярного чемпіонату (клуб Зайцева), тому рахунок у серії став нічийним 1:1.
Додамо, серія триватиме до чотирьох перемог одного з колективів.