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«Клуб Супергероев» Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции детей в Киеве

«Клуб Супергероев» Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции детей в Киеве

Киев • УНН

 • 1156377 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation начал сотрудничество с детско-юношескими спортивными школами в рамках проекта «Сильніші разом» масштабной программы «Клуб Супергероев», сосредоточенной на помощи детям ВПЛ и военнослужащих.

Теперь такие дети смогут бесплатно посещать одну из нескольких спортивных секций в Киеве:

Футбол и баскетбол в Деснянском районном в г. Киеве Центре физического здоровья населения «Спорт для всех».
Записаться: https://forms.gle/tBpv5eoThy9ikEHr6.

Бокс и борьба в бойцовском клубе SpartaBox.
Записаться: https://forms.gle/pWq5azTV5GdSpEN37.

Оплата за спортивные занятия производится при содействии фонда Favbet Foundation. Если вы проживаете в Киеве и ваша семья имеет статус ВПЛ или один из родителей — военнослужащий, то для участия вашего ребенка в проекте достаточно выбрать спортивное направление и заполнить соответствующую форму.

«Команда благотворительного фонда верит, что у детей есть будущее в Украине, которая является лидером цивилизованного мира и имеет все мощности для развития спорта. Поэтому мы стараемся создавать возможности, которые откроют новые суперсилы у детей в сфере спорта. Дети заслуживают развития в своем любимом спортивном направлении, а мы готовы делать все необходимое для этого», — рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Проект «Сильніші разом» сосредоточен на помощи детям ВПЛ и военнослужащих, а также детям из социально уязвимых групп.

Важно – количество мест ограничено.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Целью фонда стало создание благоприятной среды для счастливого будущего страны, а миссией — инвестиции в образование, спорт и технологии для развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.

Украинские Национальные Новости

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