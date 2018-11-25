Клуб Реброва нанес поражение коллективу Милевского в чемпионате Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В 15-м туре чемпионата Венгрии “Ференцварош” экс-наставника “Динамо” Сергея Реброва и Ивана Петряка принимал дома аутсайдера — “Кишварду”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
С первых минут на поле находились сразу три украинских футболисты. В составе хозяев вышел Петряк, а у гостей — Артем Милевский и Павел Лукьянчук. Еще двое наших соотечественников, Богдан Мельник и Роман Карасюк, начали встречу на скамейке запасных визитеров. Последний вышел на замену сразу после перерыва. Впрочем, помочь партнерам избежать поражения он не смог. Фаворит одержал уверенную победу со счетом 2:0. Зато Милевский успел отличиться только желтой карточкой.
Сейчас, имея в своем активе 33 очка, команда Реброва и Петряка возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.
Добавим, что в этом сезоне Петряк провел в составе “Ференцвароша” 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.