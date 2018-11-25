Клуб Реброва завдав поразки колективу Мілевського в чемпіонаті Угорщини

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У 15-му турі чемпіонату Угорщини “Ференцварош” екс-наставника “Динамо” Сергія Реброва та Івана Петряка приймав удома аутсайдера — “Кишварду”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Із перших хвилин на полі перебували одразу три українські футболісти. У складі господарів вийшов Петряк, а в гостей — Артем Мілевський та Павло Лук’янчук. Ще двоє наших співвітчизників, Богдан Мельник та Роман Карасюк, розпочали зустріч на лаві для запасних візитерів. Останній вийшов на заміну одразу по перерві. Утім, допомогти партнерам уникнути поразки він не зміг. Фаворит здобув упевнену перемогу з рахунком 2:0. Натомість Мілевський встиг відзначитися тільки жовтою карткою.

Наразі, маючи у своєму активі 33 очки, команда Реброва та Петряка очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.

Додамо, що в цьому сезоні Петряк провів у складі “Ференцварошу” 19 матчів, в яких забив чотири м’ячі та віддав стільки ж результативних передач.

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