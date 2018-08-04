Клуб НБА объявил о подписании украинского центрового Леня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Второй представитель Украины будет выступать в предстоящем сезоне в клубе сильнейшей баскетбольной лиги планеты НБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Атланта Хокс".
Алексей Лень на правах свободного агента заключил соглашение с аутсайдером прошлогоднего чемпионата "Атлантой" (15 место в Восточной конференции).
Предыдущие годы в карьере игрока НБА Лень провел за "Финикс Санс". В прошлом сезоне на его счету 69 проведенных игр в которых он получил по 8,5 очка, 7,5 подбора, 1,2 передачи и около 1-го блок-шота в среднем за матч.
Средняя статистика украинца за пять сезонов в составе "Санс" (335 матчей, 140 в старте) составляет 7,2 очка, 6,5 подбора и 1 блок-шот за 19,9 минут на площадке.
Отметим, что в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" будет выступать украинский защитник/форвард Святослав Михайлюк.
Напомним, что, по данным СМИ, Лень должен был заключить с "Хокс" двухлетний контракт на сумму в 8,5 млн долл.