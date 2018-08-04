Клуб НБА оголосив про підписання українського центрового Леня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Другий представник України виступатиме у майбутньому сезоні в клубі найсильнішої баскетбольної ліги планети НБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК "Атланта Хокс".
Олексій Лень на правах вільного агенту заключив угоду із аутсайдером минулорічного чемпіонату "Атлантою" (15 місце у Східній конференції).
Попередні роки у кар’єрі гравця НБА Лень провів за "Фінікс Санс". У минулій кампанії на його рахунку 69 проведених ігор в яких він здобував по 8,5 очка, 7,5 підбирання, 1,2 передачі та близько 1-го блок-шоту в середньому за матч.
Середня статистика українця за п’ять сезонів у складі "Санс" (335 матчів, 140 у старті) складає 7,2 очка, 6,5 підбирання та 1 блок-шот за 19,9 хвилин на майданчику.
Відзначимо, що у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" виступатиме український захисник/форвард Святослав Михайлюк.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Лень мав заключити з "Хокс" дворічний контракт на суму в 8,5 млн дол.