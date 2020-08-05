Клуб Малиновского оформил бомбардирский рекорд легионеров в истории Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. ФК “Аталанта” отличился уникальным рекордом по итогам сезона 2019-20 годов в Серии А, сообщает УНН со ссылкой на “Орта”.
“Аталанта” Руслана Малиновского стала первым клубом в истории Серии А, в составе которого ни разу за сезон не отличился итальянец. Все голы в составе клуба из Бергамо забивали исключительно иностранные игроки за исключением автоголов.
Лучшими бомбардирами команды в чемпионате стали колумбийцы Дуван Сапата и Луис Мюриэль, каждый из которых забил по 18 голов. Малиновский отличился 8-мью голами.
Напомним, что “Аталанта” заняла третью строчку по итогам сезона Серии А.