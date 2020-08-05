Клуб Маліновського оформив бомбардирський рекорд легіонерів в історії Серії А

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. ФК “Аталанта” відзначився унікальним рекордом за підсумками сезону 2019-20 років в Серії А, повідомляє УНН з посиланням на “Орта”.

“Аталанта” Руслана Маліновського стала першим клубом в історії Серії А, в складі якого жодного разу за сезон не відзначився італієць. Усі голи у складі клубу з Бергамо забивали виключно іноземні гравці за виключенням автоголів.

Найкращими бомбардирами команди в чемпіонаті стали колумбійці Дуван Сапата і Луїс Мюріель, кожен з яких забив по 18 голів. Маліновський відзначився 8-мома голами.

Нагадаємо, що “Аталанта” посіла третій рядок за підсумками сезону Серії А.

Українські Національні Новини

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