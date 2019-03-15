Клуб Коноплянки уволил главного тренера

Кроме Тедеско увольнение получил и его ассистент Петер Перхтольд. В матче Бундеслиги против “Лейпцига” командой за которую выступает Евгений Коноплянка управлять Хуб Стевенс, а его ассистентом станет Майк Бюскенс.



“Нам очень непросто далось это решение. Все ценили Доменико Тедеско. В прошлом сезоне ему удалось добиться очень хорошего развития, команда стала вице-чемпионом Бундеслиги. Однако мы не можем игнорировать тот факт, что в этом сезоне развитие команды происходит в негативном ключе. При поступлении на пост я пообещал перелом, который жизненно необходим в текущей ситуации. После долгого размышления мы пришли к выводу, что с текущей кадровой ситуацией это невозможно”, — указал Тедеско.

Примечательно, что в данной кампании “кобальтовые” идут на 14 месте в таблице оторвавшись всего на 4 очка от зоны вылета, а в последнем противостоянии “Шальке” уступило “Манчестер Сити” в ЛЧ 0:7.