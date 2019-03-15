Клуб Коноплянки звільнив головного тренера

Крім Тедеско звільнення отримав і його асистент Петер Перхтольд. У матчі Бундесліги проти “Лейпцига” командою за яку виступає Євген Коноплянка керуватимуть Хуб Стевенс, а його асистентом стане Майк Бюскенс.



“Нам дуже непросто далося це рішення. Всі цінували Доменіко Тедеско. У минулому сезоні йому вдалося домогтися дуже гарного розвитку, команда стала віце-чемпіоном Бундесліги. Однак ми не можемо ігнорувати той факт, що в цьому сезоні розвиток команди відбувається в негативному ключі. Під час вступу на пост я пообіцяв перелом, який життєво необхідний в поточній ситуації. Після довгого міркування ми прийшли до висновку, що з поточною кадровою ситуацією це неможливо”, — вказав Тедеско.

Примітно, що у даній кампанії “кобальтові” йдуть на 14 місці в таблиці відірвавшись всього на 4 очки від зони вильоту, а в крайньому протистоянні “Шальке” поступилося “Манчестер Сіті” в ЛЧ 0:7.