Клуб итальянской Серии А выставили на продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Владелец ФК "Дженоа" Энрико Прециози официально выставил клуб элитного чемпионата страны на продажу. Об этом говорится в сообщении клубного сайта, передает УНН.
"Футбольный и крикетный клуб Дженоа объявляет о выдаче доверенности финансовой компании" Assietta SpA ". Для осуществления продажи клуба", - говорится в заявлении генуэзского клуба.
Сейчас "грифоны" занимают семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, находясь в одном пункте от зоны вылета: 36 против 35-ти в "Эмполи".
Примечательно, что за данную команду в последнее время (с 2016-17 годов) выступает бывший лидер киевского "Динамо" португалец Мигель Велозу.