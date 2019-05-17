Клуб італійської Серії А виставили на продаж
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Власник ФК "Дженоа" Енріко Преціозі офіційно виставив клуб елітного чемпіонату країни на продаж. Про це сказано у повідомленні клубного сайту, передає УНН.
"Футбольний і крикетний клуб Дженоа оголошує про видачу довіреності фінансовій компанії "Assietta S.p.A". для здійснення продажу клубу", - йдеться в заяві генуезького клубу.
Наразі "грифони" займають 17-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, перебуваючи в одному пункті від зони вильоту: 36 проти 35-ти у "Емполі".
Примітно, що за дану команду останнім часом (з 2016-17 років) виступає колишній лідер київського "Динамо" португалець Мігель Велозу.