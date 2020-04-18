Клуб двух украинцев обыграл команду Вернидуба и возглавил чемпионат Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во встрече 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК "Слуцк" гостил у "Шахтера" из Солигорска, который тренирует украинец Юрий Вернидуб, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Встреча завершилась в пользу "Слуцка" 2:1. Причем у хозяев пенальти не реализовал Бодул. За гостей полные поединки провели уроженцы Украины Чеботаев и Тетеренко.
"Такого начала я не помню в своей жизни. Но что есть, то есть. Оправдываться я не буду. Если команда в той игре - из "Смолевичи" - наносит 21 удар, сейчас - 24 или 25 ударов из них 15 в ворота и мы забить не можем. Не знаю. Значит, не умеем мы забивать. Если пенальти мы не можем реализовать. Забивай, и было бы 40 минут времени. Все могло бы быть по-другому. Но что имеем, то имеем", - признался Вернидуб.
Заметим, что в битве аутсайдеров "Белшина" и "Смолевичи" расписали мировую - 1:1.
Добавим также, "Слуцк" набрал 10 очков и пока вышел в лидеры соревнований. "Шахтер" только 12-й - 5 баллов.