Клуб двох українців обіграв команду Вернидуба та очолив чемпіонат Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У зустрічі 5-го туру чемпіонату Білорусі з футболу ФК "Слуцьк" гостював у "Шахтаря" із Солігорська, який тренує українець Юрій Вернидуб, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Зустріч завершилася на користь "Слуцьку" 2:1. Причому у господарів пенальті не реалізував Бодул. За гостей повні поєдинки провели уродженці України Чеботаєв та Тетеренко.
"Такого початку я не пам'ятаю у своєму житті. Але що є, то є. Виправдовуватися я не буду. Якщо команда в тій грі - зі "Смолевичами" - завдає 21 удар, зараз - 24 або 25 ударів з них 15 у ворота, і ми забити не можемо. Не знаю. Значить, не вміємо ми забивати. Якщо пенальті ми не можемо реалізувати. Забивай, і було б 40 хвилин часу. Все могло б бути по-іншому. Але що маємо, то маємо", - зізнався Вернидуб.
Зауважимо, що у битві аутсайдерів "Бєлшина" та "Смолевічі" розписали мирову – 1:1.
Додамо також, "Слуцьк" набрав 10 очок і наразі вийшов в лідери змагань. "Шахтар" лише 12-й – 5 балів.