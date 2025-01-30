"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией.

В "Клуб белого бизнеса", который должен был объединять только прозрачные и добросовестные компании, попали предприятия, имеющие связи с подсанкционными лицами и россией. Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отмечает, что эта ситуация представляет угрозу национальной безопасности Украины и требует детального расследования со стороны СБУ, ведь некоторые компании могут даже финансировать россию через свою деятельность в Украине.

Контекст

По данным аналитической платформы "Опендатабот", 7 997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса", который, как декларировал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев, создавался для честного и добросовестного бизнеса и защищал бы предпринимателей от чрезмерного внимания со стороны налоговой. То есть в список избранных должны были войти бизнесы, которые соответствуют стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине, демонстрируют открытость, добросовестно платят налоги, подают отчетность и не имеют связей с россией.

"Однако на момент начала полномасштабного вторжения у 24 компаний из клуба были российские владельцы. Сейчас ни в одном из этих бизнесов официально нет российского следа. Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из россии, кроме нескольких, четко определенных законом, случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Опендатабот" направил обращение в Министерство юстиции Украины для проверки регистрационных изменений в таких бизнесах.

"Опендатабот проанализировал компании, попавшие в доверенный перечень ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами общим бизнесом. Так, две компании принадлежат к группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука. Также в списке есть бизнесы, имеющие связь с корпорацией Алеф, которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в Реестре коррупционеров и т. д.", - добавили аналитики.

Детали

"Если речь о компаниях, связанных со страной-агрессором, об угрозе национальной безопасности - это компетенция СБУ. Они должны изучить эту информацию точно, проверить и наказать виновных. Это действительно угроза национальной безопасности Украины в больших масштабах. Все может быть, может быть в том числе, что и они могут финансировать за счет своей деятельности здесь рф", - отметил Шабовта.

По его словам, в целом такая ситуация стала возможна из-за коррупции.

"То есть не исключаем, что за какие-то преференции просто туда попали эти компании?

Здесь даже вероятно можно не говорить, именно так и есть. Ну а зачем им тот список, просто так? Или для продвижения своих интересов? Наверное, второе", - отметил Шабовта.

Эксперт по вопросам безопасности убежден, что СБУ должна разобраться в ситуации, возникшей с "Клубом белого бизнеса".

Добавим

Эксперты и бизнес-сообщество отмечают, что сама инициатива Гетманцева о создании такого клуба избранных - дискриминационная и нарушает Конституцию Украины. Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что таким образом появляется возможность разделить предпринимателей на политически неугодных, и тех, которые устраивают власть.

"Это дискриминация, это дискреция и это нарушение Конституции. По Конституции - все равны перед законом. Этот закон создает условия, по которым кто-то имеет преференции и модель, по которой определяется, должна ли компания попасть в "Клуб белого бизнеса" или не должна, - они определяют себе там лучшие показатели, чем средние по рынку. Но это - рынок, это - свободная экономика: кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, и сама по себе идея - она антиконституционная", - отметил он.

Критиковал "Клуб белого бизнеса" и бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он, в частности, отмечал, что это создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.