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"Клуб білого бізнесу" чи загроза нацбезпеці? СБУ має перевірити компанії зі зв'язками з росією

"Клуб білого бізнесу" чи загроза нацбезпеці? СБУ має перевірити компанії зі зв'язками з росією

Київ • УНН

 • 122664 перегляди

"Клуб білого бізнесу" чи загроза нацбезпеці? СБУ має перевірити компанії зі зв’язками з росією.

До "Клубу білого бізнесу", який мав об’єднувати лише прозорі та сумлінні компанії, потрапили підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами та росією. Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта у коментарі УНН наголошує, що ця ситуація становить загрозу національній безпеці України та потребує детального розслідування з боку СБУ, адже деякі компанії можуть навіть фінансувати росію через свою діяльність в Україні.

Контекст

За даними аналітичної платформи "Опендатабот", 7 997 компаній потрапили до "Клубу білого бізнесу", який, як декларував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев, створювався для чесного та сумлінного бізнесу і захищав би підприємців від надмірної уваги з боку податкової. Тобто до списку обраних мали увійти бізнеси, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні, демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв’язків з росією.

"Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду. Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що "Опендатабот" направив звернення до Міністерства юстиції України задля перевірки реєстраційних змін у таких бізнесах.

"Опендатабот проаналізував компанії, що потрапили до довіреного переліку ДПС, та виявив серед них представників, пов’язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією Алеф, якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у Реєстрі корупціонерів тощо", - додали аналітики.

Деталі

"Якщо мова про компанії, пов’язані з країною-агресором, про загрозу національній безпеці – це компетенція СБУ. Вони повинні вивчити цю інформацію достеменно, перевірити і покарати винних. Це дійсно загроза національній безпеці України у великих масштабах. Усе може бути, може бути в тому числі, що й вони можуть фінансувати за рахунок своєї діяльності тут рф", - зазначив Шабовта.

За його словами, загалом така ситуація стала можлива через корупцію.

"Тобто не виключаємо, що за якісь преференції просто туди потрапили ці компанії?

Тут навіть ймовірно можна не казати, саме так і є. Ну а навіщо їм той список, просто так? Чи для просування своїх інтересів? Напевно, друге", - зазначив Шабовта.

Експерт з питань безпеки переконаний, що СБУ повинна розібратися у ситуації, що виникла із "Клубом білого бізнесу".

Додамо

Експерти і бізнес-спільнота наголошують на тому, що сама ініціатива Гетманцева про створення такого клубу обраних – дискримінаційна і порушує Конституцію України. Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін вважає, що таким чином зʼявляється можливість розділити підприємців на політично неугодних, та тих, які влаштовують владу.

"Це дискримінація, це дискреція і це порушення Конституції. За Конституцією - усі рівні перед законом. Цей закон створює умови, за яким хтось має преференції і модель, за якою визначається, чи має компанія потрапити до "Клубу білого бізнесу" чи не має, - вони визначають собі там кращі показники, ніж середні по ринку. Але ж це - ринок, це - вільна економіка: хтось працює краще, хтось працює гірше, і сама по собі ідея – вона антиконституційна", – зазначив він.

Критикував "Клуб білого бізнесу" й бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Він, зокрема, зазначав, що це створить резервацію для еліти замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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