"Клипперс" одержали победу в первом спарринге перед рестартом НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В стартовом товарищеском поединке перед рестартом сезона НБА, на паркете в кампусе Диснея недалеко от Орландо (штат Флорида), сошлись игроки "Орландо Мэджик" и "Лос-Анджелес Клипперс", передает корреспондент УНН.
Большую часть четверти счета предшествовали игроки “Клипперс”, но концовка 10-минутки удалась лучше для коллектива из Орландо — 26:21 в их пользу. Во второй четверти ситуация изменилась. Клуб из Лос-Анджелеса ушел в отрыв, а точный бросок с сиреной от Пола Джорджа сделал счет 53:42.
После перерыва продолжил доминировать дуэт Лу Уильямс/Пол Джордж, который позволил “Клипперс” сохранить положительный результат для клуба — 99:90.
В активе Уильямса 22 набранных очка, Джордж добавил 18. В составе “Орландо” отметим дабл-дабл Никогда Вучевич — 18 + 10 подборов.
Примечательно, что товарищеские поединки перед рестартом НБА, который состоится 31 августа, продолжаются по 10 минут каждая четверть вместо стандартных 12-ти. Также поединки проходят без болельщиков на трибунах.