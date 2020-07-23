"Кліпперс" здобули перемогу у першому спарингу перед рестартом НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У стартовому товариському поєдинку перед рестартом сезону НБА, на паркеті в кампусі Діснея недалеко від Орландо (штат Флорида), зійшлися гравці "Орландо Меджик" та "Лос-Анджелес Кліпперс", передає кореспондент УНН.
Більшу частину чверті в рахунку передували гравці “Кліпперс”, але кінцівка 10-хвилинки вдалася краще колективу з Орландо — 26:21 на їх користь. У другій чверті ситуація змінилася. Клуб з Лос-Анджелесу пішов у відрив, а точний кидок з сиреною від Пола Джорджа зробив рахунок 53:42.
По перерві продовжив домінувати дует Лу Вільямс/Пол Джордж, який дозволив “Кліпперс” зберегти позитивний результат для клубу — 99:90.
В активі Вільямса 22 набрані очки, Джордж додав 18. В складі “Орландо” відзначимо дабл-дабл Ніколи Вучевіча — 18 + 10 підбирань.
Примітно, що товариські поєдинки перед рестартом НБА, який відбудеться 31 серпня, тривають по 10 хвилин кожна чверть замість стандартних 12-ти. Також поєдинки проходять без уболівальників на трибунах.