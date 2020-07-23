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19 березня, 18:42 • 99467 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138416 перегляди

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19 березня, 14:10 • 116649 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130981 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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"Кліпперс" здобули перемогу у першому спарингу перед рестартом НБА

Київ • УНН

 • 11763 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У стартовому товариському поєдинку перед рестартом сезону НБА, на паркеті в кампусі Діснея недалеко від Орландо (штат Флорида), зійшлися гравці "Орландо Меджик" та "Лос-Анджелес Кліпперс", передає кореспондент УНН.

Більшу частину чверті в рахунку передували гравці “Кліпперс”, але кінцівка 10-хвилинки вдалася краще колективу з Орландо — 26:21 на їх користь. У другій чверті ситуація змінилася. Клуб з Лос-Анджелесу пішов у відрив, а точний кидок з сиреною від Пола Джорджа зробив рахунок 53:42.

По перерві продовжив домінувати дует Лу Вільямс/Пол Джордж, який дозволив “Кліпперс” зберегти позитивний результат для клубу — 99:90.

В активі Вільямса 22 набрані очки, Джордж додав 18. В складі “Орландо” відзначимо дабл-дабл Ніколи Вучевіча — 18 + 10 підбирань.

Примітно, що товариські поєдинки перед рестартом НБА, який відбудеться 31 серпня, тривають по 10 хвилин кожна чверть замість стандартних 12-ти. Також поєдинки проходять без уболівальників на трибунах.

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