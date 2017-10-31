Климкин анонсировал дату голосования за новую резолюции по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня 31 октября во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о деталях и даты реализации новой резолюции по правам человека на территории оккупированного Крыма, передает корреспондент.
Она (резолюция) имеет очень много новых элементов, из которых я хочу отметить 3 очень простых, но важных: во-первых, это поддержка Украины в вопросах деоккупации Крыму. Второй момент, и этого не было ни в одной резолюции - это требование выполнить решение международного суда ООН - эти решения ", - рассказал глава МИД.
По его словам, Россия не выполнила упомянутые решения, аналогично решений предыдущей резолюции.
"И третий очень важный момент - нам нужно именно сейчас помочь всем тем, кто страдает от оккупации - нам нужно достичь доступа международных организаций и международных гуманитарных организаций на территорию оккупированного Крыма", - отметил П.Климкин.
Он также отметил, что после вынесения проекта на голосование Россия не сможет заблокировать резолюцию Генеральной ассамблеи.
"Сейчас мы определяем дату голосования - она будет в ноябре, возможно за 2-3 недели", - добавил министр.