Климкин анонсировал дату голосования за новую резолюции по Крыму

Она (резолюция) имеет очень много новых элементов, из которых я хочу отметить 3 очень простых, но важных: во-первых, это поддержка Украины в вопросах деоккупации Крыму. Второй момент, и этого не было ни в одной резолюции - это требование выполнить решение международного суда ООН - эти решения ", - рассказал глава МИД.

По его словам, Россия не выполнила упомянутые решения, аналогично решений предыдущей резолюции.

"И третий очень важный момент - нам нужно именно сейчас помочь всем тем, кто страдает от оккупации - нам нужно достичь доступа международных организаций и международных гуманитарных организаций на территорию оккупированного Крыма", - отметил П.Климкин.

Он также отметил, что после вынесения проекта на голосование Россия не сможет заблокировать резолюцию Генеральной ассамблеи.

"Сейчас мы определяем дату голосования - она ​​будет в ноябре, возможно за 2-3 недели", - добавил министр.