Климкин анонсировал дату голосования за новую резолюции по Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23166 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143565 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112001 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113581 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110648 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102866 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106558 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103203 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150570 просмотра

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Климкин анонсировал дату голосования за новую резолюции по Крыму

Климкин анонсировал дату голосования за новую резолюции по Крыму

Киев  •  УНН

 • 9426 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня 31 октября во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о деталях и даты реализации новой резолюции по правам человека на территории оккупированного Крыма, передает корреспондент.

Она (резолюция) имеет очень много новых элементов, из которых я хочу отметить 3 очень простых, но важных: во-первых, это поддержка Украины в вопросах деоккупации Крыму. Второй момент, и этого не было ни в одной резолюции - это требование выполнить решение международного суда ООН - эти решения ", - рассказал глава МИД.

По его словам, Россия не выполнила упомянутые решения, аналогично решений предыдущей резолюции.

"И третий очень важный момент - нам нужно именно сейчас помочь всем тем, кто страдает от оккупации - нам нужно достичь доступа международных организаций и международных гуманитарных организаций на территорию оккупированного Крыма", - отметил П.Климкин.

Он также отметил, что после вынесения проекта на голосование Россия не сможет заблокировать резолюцию Генеральной ассамблеи.

"Сейчас мы определяем дату голосования - она ​​будет в ноябре, возможно за 2-3 недели", - добавил министр.

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