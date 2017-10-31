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Клімкін анонсував дату голосування за нову резолюції щодо Криму

Клімкін анонсував дату голосування за нову резолюції щодо Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні 31 жовтня під час прес-конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про деталі та дати реалізації нової резолюції з прав людини на території окупованого Криму, передає кореспондент УНН.

"Вона(резолюція) має дуже багато нових елементів, з який я хочу відзначити 3 дуже простих, але важливих: по-перше це підтримка України у питаннях деокупації Криму. Другий момент, і цього не було в жодній резолюції - це вимога виконати рішення міжнародного суду ООН - ці рішення", - розповів голова МЗС.

За його словами, Росія не виконала згадані рішення, аналогічно до рішень попередньої резолюції.

"І третій дуже важливий момент - нам потрібно саме зараз допомогти всім тим, хто страждає від окупації - нам потрібно досягти доступу міжнародних організацій і міжнародних гуманітарних організацій до території окупованого Криму", - зазначив П.Клімкін.

Він також зазначив, що після винесення проекту на голосування Росія не зможе заблокувати резолюцію генеральної асамблеї.

"Зараз ми визначаємо дату голосування - вона буде у листопаді, можливо за 2-3 тижні", - додав міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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