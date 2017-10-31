Клімкін анонсував дату голосування за нову резолюції щодо Криму

"Вона(резолюція) має дуже багато нових елементів, з який я хочу відзначити 3 дуже простих, але важливих: по-перше це підтримка України у питаннях деокупації Криму. Другий момент, і цього не було в жодній резолюції - це вимога виконати рішення міжнародного суду ООН - ці рішення", - розповів голова МЗС.

За його словами, Росія не виконала згадані рішення, аналогічно до рішень попередньої резолюції.

"І третій дуже важливий момент - нам потрібно саме зараз допомогти всім тим, хто страждає від окупації - нам потрібно досягти доступу міжнародних організацій і міжнародних гуманітарних організацій до території окупованого Криму", - зазначив П.Клімкін.

Він також зазначив, що після винесення проекту на голосування Росія не зможе заблокувати резолюцію генеральної асамблеї.

"Зараз ми визначаємо дату голосування - вона буде у листопаді, можливо за 2-3 тижні", - додав міністр.