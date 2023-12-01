Клименко отчитался перед послами стран G7 о реформах в МВД и расследовании военных преступлений

МВД Украины отчитались перед партнерами из стран "Группы Семи" о реформировании структуры МВД, и рассказали об особенностях расследования военных преступлений в Украине. Результатами встречи с послами поделился Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Провел очень важную и плодотворную встречу с послами стран G7. Прежде всего рассказал нашим партнерам о борьбе с российским врагом против российского врага: успехи Гвардии Наступления на фронте, работу на деоккупированных территориях, разминировании, расследовании преступлений рф. Отдельным вопросом обсуждения стали реформы, которые происходят в системе МВД. - поделился наработками встречи Клименко.

Детали

Встреча руководства МВД с послами стран Группы Семи состоялась в четверг 29 ноября. Главным предметом обсуждения стали изменения, которые сейчас происходят в системе МВД.

В рамках реформирования структуры, нововведения по кадровым назначениям должны состояться в Национальной полиции и Государственной пограничной службе.

Мы готовимся к внедрению процесса, когда руководящие должности в Национальной полиции будут занимать только те, кто прошел конкурсный отбор. Работаем над формированием качественного кадрового ядра. - отметил Клименко.

Также в планах МВД усилить подразделения внутренней безопасности и Генеральной инспекции. В высших учебных заведениях МВД уже сфокусировали внимание на улучшении профессиональной подготовки курсантов.

В ходе встречи с послами стран G7 Министр внутренних дел Игорь Клименко акцентировал внимание и на документировании военных преступлений в стране - правоохранители зарегистрировали почти 101 тысячу таких фактов. Среди них - обстрелы, издевательства над мирным населением, депортация, незаконное лишение свободы.