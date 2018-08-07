Клых по телефону рассказал матери, как его в российской психбольнице "накачали" препаратами

"Поговорила с мамой Святослава Клыха - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали", - написала Денисова.

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По ее словам, Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем.

"По словам госпожи Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы. Говорит, что очень трудно, каждый месяц она отправляет из пенсии деньги Станиславу", - написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что 26 июля правительство приняло постановление о выделении 100 тыс. гривен семьям политзаключенных.