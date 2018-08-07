Клих по телефону розповів матері, як його у російській психлікарні "накачали" препаратами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Матір політв'язня Станіслава Клиха поговорила із сином по телефону. Станіслав розповів, що в психіатричній лікарні його "накачали" психотропними препаратами. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Уповноважений з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Поговорила із мамою Святослава Клиха - Тамарою. Вона розповіла, що нарешті говорила з сином по телефону - Станіслав зараз вже в колонії. Пані Тамара неодноразово просила про цю розмову, але їй постійно відмовляли", - написала Денісова.
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За її словами, Станіслав розповів, що в психіатричній лікарні його "накачали" психотропними препаратами, і він не знає, як це впливатиме на його стан в подальшому.
"Зі слів пані Тамари, Станіслав врівноважений, розповідає, що дуже болять нирки, швидше за все після травми. Каже, що дуже важко, кожного місяця вона відправляє з пенсії гроші Станіславу", - написала Денісова.
Омбудсмен додала, що 26 липня уряд прийняв постанову про виділення 100 тисяч гривень родинам політв'язнів.