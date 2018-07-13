Клых не давал согласия на помещение в психбольницу - омбудсмен

"Станислава Клыха повторно переместили в областную психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорск. По моей информации, Станислав не давал разрешения на госпитализацию, однако его принудительно лечат неизвестными препаратами. Поэтому я попросила (советника президента РФ Михаила Федотова - ред.) сообщить об основаниях перемещения Станислава Клыха в указанное медицинское учреждение, его лечении с предоставлением соответствующих документов, а также проинформировать о состоянии его здоровья", - написала Денисова.

Ранее в офисе омбудсмена заявили, что Клыха в России лечат неизвестными препаратами.

Как сообщал УНН, заключенный в России украинец Станислав Клых находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.