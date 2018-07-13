Клих не давав згоди на поміщення до психлікарні – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Український політв'язень Станіслав Клих не давав дозволу на переміщення його до психіатричної лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Станіслава Клиха повторно перемістили до Обласної психіатричної тюремної лікарні в Магнітогорськ. За моєю інформацією, Станіслав не давав дозволу на госпіталізацію, проте його примусово лікують невідомими препаратами. Тому я попросила (радника президента РФ Михайла Федотова — ред.) повідомити про підстави переміщення Станіслава Клиха до вказаної медичної установи, його лікування з наданням відповідних документів, а також поінформувати про стан його здоров’я”, — написала Денісова.
Раніше в офісі омбудсмена заявили, що Клиха у Росії лікують невідомими препаратами.
Як повідомляв УНН, ув’язнений в Росії українець Станіслав Клих перебуває в психіатричній тюремній лікарні в Магнітогорську.