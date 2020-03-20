Кличко рассказал, где, чем и сколько раз в Киеве дезинфицируют транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице дезинфикация автобусов, троллейбусов, трамваев происходит несколько раз в день, для ее проведения используют около 10 различных средств. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
“Дезинфикация транспортных средств — автобусов, троллейбусов, трамваев происходит несколько раз в день. Обрабатывают также остановки, пешеходные переходы, мосты, дороги. Дезинфицируют также подъезды жилых домов, лифты. Для обработки используют 10 наименований дезинфицирующих средств. В частности, тентамин, синдез, хлор, септональ и другие”, — сказал Кличко.
Напомним, спасатели ГСЧС Украины приобщаются к работе, направленной на противодействие распространению коронавируса на территории страны. В частности, в составе рабочих групп инспектируют объекты с массовым пребыванием людей, проводят дезинфекцию улиц и сооружений, а также осуществляют информационно-разъяснительную работу среди людей.