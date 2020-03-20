Кличко рассказал, где, чем и сколько раз в Киеве дезинфицируют транспорт

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100350 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103503 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105551 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104540 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113181 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100816 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105283 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 109195 просмотра
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Кличко рассказал, где, чем и сколько раз в Киеве дезинфицируют транспорт

Кличко рассказал, где, чем и сколько раз в Киеве дезинфицируют транспорт

Киев  •  УНН

 • 14866 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В столице дезинфикация автобусов, троллейбусов, трамваев происходит несколько раз в день, для ее проведения используют около 10 различных средств. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.

“Дезинфикация транспортных средств — автобусов, троллейбусов, трамваев происходит несколько раз в день. Обрабатывают также остановки, пешеходные переходы, мосты, дороги. Дезинфицируют также подъезды жилых домов, лифты. Для обработки используют 10 наименований дезинфицирующих средств. В частности, тентамин, синдез, хлор, септональ и другие”, — сказал Кличко.

Напомним, спасатели ГСЧС Украины приобщаются к работе, направленной на противодействие распространению коронавируса на территории страны. В частности, в составе рабочих групп инспектируют объекты с массовым пребыванием людей, проводят дезинфекцию улиц и сооружений, а также осуществляют информационно-разъяснительную работу среди людей.

Украинские Национальные Новости

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