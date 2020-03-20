Кличко розповів, де, чим і скільки разів у Києві дезінфікують транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У столиці дезинфікація автобусів, тролейбусів, трамваїв відбувається кілька разів на день, для її проведення використовують близько 10 різних засобів. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
“Дезінфікація транспортних засобів — автобусів, тролейбусів, трамваїв відбувається кілька разів на день. Обробляють також зупинки, пішохідні переходи, мости, дороги. Дезінфікують також під’їзди житлових будинків, ліфти. Для обробки використовують 10 найменувань дезінфікуючих засобів. Зокрема, тентамін, сіндез, хлор, септональ та інші”, — сказав Кличко.
Нагадаємо, рятувальники ДСНС України долучаються до роботи, спрямованої на протидію поширенню коронавірусу на території країни. Зокрема, у складі робочих груп інспектують об’єкти із масовим перебуванням людей, проводять дезінфекцію вулиць та споруд, а також здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей.