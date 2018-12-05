Кличко: программа продажи социального хлеба для киевлян будет действовать минимум до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Программа продажи социального хлеба в Киеве будет действовать минимум до 2020 года. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко после подписания меморандума о сотрудничестве между Департаментом промышленности и развития предпринимательства, Департаментом социальной политики КГГА и частным акционерным обществом "Киевхлеб", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кличко.
Меморандум вступает в действие с 5 декабря этого года.
"Мы понимаем насколько сегодня важно поддерживать социально незащищенных граждан и ищем все возможные механизмы для этого. В течение последних нескольких лет в столице для льготных категорий жителей, в специальных точках продаж, был самый дешевый хлеб в Украине. И многие киевляне пользовались этой программой, - отметил Кличко. - Поэтому мы договорились о продолжении реализации хлебу в столице по специальным, сниженным ценам в 150 объектах розничной торговли, установленных в рамках ранее заключенных инвестиционных договоров ", - отметил мэр Киева.
По его словам ПАО "Киевхлеб" обязалось установить единую скидку для всех покупателей в размере 25% от среднерыночной стоимости на продукцию, пользующуюся у киевлян крупнейшим потребительским спросом, а именно: батон "Фирменный", хлеб "Фирменный Украинский" и хлеб пшеничный "Фирменный".
Также для упорядочения механизмов предоставления льгот и развития безналичных расчетов, стороны договорились о дальнейшем внедрение пластиковой карточки "Карточка киевлянина" в рамках социального проекта. После установки терминалов для идентификации категории льготника, скидка будет предоставляться предъявителя карты и будет дифференцированной - в соответствии с льготной категории составит от 20 до 70% стоимости изделия. Терминалы "Ощадбанка" в точках продаж "Киевхлеба" установят в течение ближайшего месяца.