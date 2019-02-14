Кличко: бульваре Гавела установили почти 500 LED светильников

"Станция" Вацлава Гавела "выглядит по-европейски: мы видим современное освещение, удобную и безопасную платформу для пассажиров, хорошее оформление", - сказал Кличко.

На станции полностью отремонтировали системы электроснабжения и заменили электрощитовое оборудование. Заменили стекло навесов над платформами и полностью обработали металлоконструкции. Заменили ФЭМ покрытия на платформах для удобства людей с ограниченными возможностями. Восстановили наружное покрытие парапетов платформ. Отремонтировали и вестибюли станции, подземный переход. На сегодня это одна из трех отремонтированных станций скоростного трамвая. Еще 9, по словам городского головы, планируют отремонтировать до конца года.

Также мэр отметил, что капитально отремонтировали мост, на котором стоит станция. Его не ремонтировали 41 год.

"Мы фактически отремонтировали, а построили новый мост", - отметил мэр.

На сегодня здесь перевлаштувалы трамвайные пути, заменили опоры и контактную сеть на путепроводе и подходах к нему, отремонтировали плиту мостового полотна. Заменили отбойники и пешеходные перила. Обустроили два лифта, для удобства доступа к станции трамвая.

Стоимость работ по обновлению путепровода составила почти 91000000 гривен.

По словам мэра столицы, сегодня столичная власть делает Киев современным, комфортным и технологичным городом. В частности, мэр отметил, что особое внимание уделяется и обновлению уличного освещения. На бульваре Вацлава Гавела заменили ртутные и натриевые уличные светильники новое - эффективное и экономически выгодное светодиодное освещение.

"В процессе выполнения работ на бульваре заменили и установили почти 500 LED светильников и 163 опоры. Город потратил на это более 13 млн гривен ", - отметил Кличко.

Мэр убежден, - новое освещение эти деньги "отработает". - Потому что значительно уменьшит уровень энергопотребления, что позволит сэкономить средства столичного бюджета. Так за прошлый год 11000000 гривен средств общины сэкономлено на оплате за электроэнергию благодаря обновленному освещению.

"И такое освещение - новое и современное - мы продолжаем устанавливать в столице. На улицах и проспектах, на мостах и в обновленных зонах отдыха. На этот год бюджетом предусмотрено 700 млн гривен на то, чтобы Киев становился светлее, безопаснее и экономнее ", - подчеркнул Виталий Кличко.