Кличко: бульваре Гавела установили почти 500 LED светильников

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66000 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131873 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131232 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130356 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125302 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 40746 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 52034 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 53188 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 30269 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 35494 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 126692 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 161742 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173277 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 184422 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 131871 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100356 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104786 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107743 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107298 просмотра
Актуальное
Кличко: бульваре Гавела установили почти 500 LED светильников

Кличко: бульваре Гавела установили почти 500 LED светильников

Киев  •  УНН

 • 5040 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал обновленную станцию Борщаговской линии скоростного трамвая (остановка "Вацлава Гавела"), осмотрел капитальный ремонт путепровода, на котором находится станция, и новое уличное освещение, установленное вдоль бульвара Вацлава Гавела, передает УНН.

"Станция" Вацлава Гавела "выглядит по-европейски: мы видим современное освещение, удобную и безопасную платформу для пассажиров, хорошее оформление", - сказал Кличко.

На станции полностью отремонтировали системы электроснабжения и заменили электрощитовое оборудование. Заменили стекло навесов над платформами и полностью обработали металлоконструкции. Заменили ФЭМ покрытия на платформах для удобства людей с ограниченными возможностями. Восстановили наружное покрытие парапетов платформ. Отремонтировали и вестибюли станции, подземный переход. На сегодня это одна из трех отремонтированных станций скоростного трамвая. Еще 9, по словам городского головы, планируют отремонтировать до конца года.

Также мэр отметил, что капитально отремонтировали мост, на котором стоит станция. Его не ремонтировали 41 год.

"Мы фактически отремонтировали, а построили новый мост", - отметил мэр.

На сегодня здесь перевлаштувалы трамвайные пути, заменили опоры и контактную сеть на путепроводе и подходах к нему, отремонтировали плиту мостового полотна. Заменили отбойники и пешеходные перила. Обустроили два лифта, для удобства доступа к станции трамвая.

Стоимость работ по обновлению путепровода составила почти 91000000 гривен.

По словам мэра столицы, сегодня столичная власть делает Киев современным, комфортным и технологичным городом. В частности, мэр отметил, что особое внимание уделяется и обновлению уличного освещения. На бульваре Вацлава Гавела заменили ртутные и натриевые уличные светильники новое - эффективное и экономически выгодное светодиодное освещение.

"В процессе выполнения работ на бульваре заменили и установили почти 500 LED светильников и 163 опоры. Город потратил на это более 13 млн гривен ", - отметил Кличко.

Мэр убежден, - новое освещение эти деньги "отработает". - Потому что значительно уменьшит уровень энергопотребления, что позволит сэкономить средства столичного бюджета. Так за прошлый год 11000000 гривен средств общины сэкономлено на оплате за электроэнергию благодаря обновленному освещению.

"И такое освещение - новое и современное - мы продолжаем устанавливать в столице. На улицах и проспектах, на мостах и в обновленных зонах отдыха. На этот год бюджетом предусмотрено 700 млн гривен на то, чтобы Киев становился светлее, безопаснее и экономнее ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы