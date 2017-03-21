Киевского таможенника арестовали за взяточничество

В сентябре 2016 года сотрудники управления внутренней безопасности задержали "на горячем" работника управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 12 тысяч гривен за несоздание препятствий при таможенном оформлении товаров.

По данному факту прокуратурой Киевской области было открыто уголовное производство по ст.368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины и таможеннику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Судом работнику таможни назначено наказание в виде ареста на срок 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, а также должности в государственных органах сроком на два года.

Как сообщал УНН, сотрудника киевского управления юстиции поймали на взятке.