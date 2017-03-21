Київського митника заарештували за хабарництво

У вересні 2016 року співробітниками управління внутрішньої безпеки затримано “на гарячому” працівника управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 12 тисяч гривень за нестворення перешкод під час митного оформлення товарів.

За вказаним фактом прокуратурою Київської області було відкрито кримінальне провадження за ст.368(прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України та митнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Наразі судом працівнику митниці призначено покарання у вигляді арешту на строк 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а також посади в державних органах строком на два роки.

Як повідомляв УНН, посадовця київського управління юстиції спіймали на хабарі.