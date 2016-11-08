Киевские автобусы № 73 в рабочие дни будут ходить дольше

Так, с 7 ноября продлили время работы автобусного маршрута № 73 в рабочие дни.

Последнее отправление от остановки "улица Милославская" будет в 21:35, а от остановки "станция метро "Героев Днепра" - в 22:30.

Напомним, автобусный маршрут № 73, который пролегает через Днепр, соединяет не только левый берег столицы с правым, но и самый большой спальный район города с центром Киева.