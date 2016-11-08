Київські автобуси № 73 у робочі дні ходитимуть довше
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На прохання пасажирів автобус № 73, який з’єднує правий берег Києва з лівим, ходитиме довше у робочі дні. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, з 7 листопада було подовжено час роботи автобусного маршруту № 73 у робочі дні.
Останнє відправлення від зупинки “вулиця Милославська” буде о 21:35, а від зупинки “станція метро “Героїв Дніпра” — о 22:30.
Нагадаємо, автобусний маршрут № 73, який пролягає через Дніпро, з’єднує не тільки лівий берег столиці з правим, а й найбільший спальний район міста із центром Києва.