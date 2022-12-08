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Киеврада принял бюджет столицы на 2023 год

Киеврада принял бюджет столицы на 2023 год

Киев • УНН

 • 1068485 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Депутаты Киеврады приняли бюджет столицы на 2023 год. «За» такое решение проголосовали 96 депутатов, сообщает УНН.

Также в Киевраде одобрили изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2023 года.

Детали

Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 66,3 млрд. грн. Расходы –65,6 млрд.

Больше всего доходов составляют налоговые поступления, с которых налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 30,6 млрд грн, налог на прибыль предприятий меньше показателя 2022 года и составляет 4,2 млрд грн. Местные налоги – 18 млрд грн, внутренние налоги на товары и услуги – 2,6 млрд грн. Неналоговые поступления – 2,3 млрд грн.

Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее выделили 23 млрд грн. Это –35% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,4 млрд грн или 19% бюджета города. На социальную защиту – 6,5 млрд грн (10%), здравоохранение – 6,1 млрд грн (9%), ЖКХ – 5 млрд грн (8%), культуру и искусство –1,4 млрд грн (2%), физическую культуру и спорт – 1,2 млрд грн (2%).

«Бюджет «выживания», который поможет обеспечить критически важные статьи расходов. В частности, – на медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, образование, социальную защиту», – охарактеризовал принятую смету мэр Виталий Кличко.

В 2023 году мероприятия Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы будут сосредоточены на обеспечении надлежащей работы критической инфраструктуры, сохранении стабильной социальной ситуации в городе и восстановлении разрушенных объектов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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