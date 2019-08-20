"Киевгорстрой" безвозмездно передал в собственность города канализационные сети

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45718 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119560 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130237 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121380 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125434 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128227 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150971 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140831 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 201661 просмотра

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Актуальное
"Киевгорстрой" безвозмездно передал в собственность города канализационные сети

"Киевгорстрой" безвозмездно передал в собственность города канализационные сети

Киев  •  УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Киев безвозмездно принял в собственность города канализационные сети ЗАО "ХК "Киевгорстрой", расположенные на пр. Валерия Лобановского, 15/7 в Соломенском районе. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА № 1443 от 13 августа 2019 года, передает УНН.

Стоимостью сетей составляет почти 311 тыс. грн.

"С целью надежного удержания и качественного обслуживания инженерных сетей принять безвозмездно в коммунальную собственность территориальной общины города Киева и передать во владение и пользование ЗАО "АК "Киевводоканал" канализационную сеть ЗАО "ХК "Киевгорстрой", - говорится в распоряжении.

Город безвозмездно принимает в коммунальную собственность канализационную сеть, построенную в 2016 году, которая состоит из 2 участков и 1 колодца. Первый участок: длина - 18,72 м, диаметр труб - 225 мм, стоимость - 201 507,00 грн. Второй участок: длина - 10,2 м, диаметр труб - 200 мм, стоимость - 109 386,00 грн.

Общая рыночная стоимость сети составляет 310 893,00 грн (без НДС).

Украинские Национальные Новости

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Киев

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