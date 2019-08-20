"Киевгорстрой" безвозмездно передал в собственность города канализационные сети

Стоимостью сетей составляет почти 311 тыс. грн.

"С целью надежного удержания и качественного обслуживания инженерных сетей принять безвозмездно в коммунальную собственность территориальной общины города Киева и передать во владение и пользование ЗАО "АК "Киевводоканал" канализационную сеть ЗАО "ХК "Киевгорстрой", - говорится в распоряжении.

Город безвозмездно принимает в коммунальную собственность канализационную сеть, построенную в 2016 году, которая состоит из 2 участков и 1 колодца. Первый участок: длина - 18,72 м, диаметр труб - 225 мм, стоимость - 201 507,00 грн. Второй участок: длина - 10,2 м, диаметр труб - 200 мм, стоимость - 109 386,00 грн.

Общая рыночная стоимость сети составляет 310 893,00 грн (без НДС).