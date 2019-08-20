"Київміськбуд" безоплатно передав у власність міста каналізаційні мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київ безоплатно прийняв у власність міста каналізаційні мережі ПрАТ "ХК "Київміськбуд", розташовані на пр. Валерія Лобановського, 15/7 у Солом’янському районі. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 1443 від 13 серпня 2019 року, передає УНН.
Вартістю мереж становить майже 311 тис. грн.
"З метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Києва і передати у володіння та користування ПрАТ "АК "Київводоканал" каналізаційну мережу ПрАТ "ХК "Київміськбуд", – зазначено у розпорядженні.
Місто безоплатно приймає до комунальної власності каналізаційну мережу, побудовану у 2016 році, яка складається з 2 ділянок і 1 колодязя. Перша ділянка: довжина – 18,72 м, діаметр труб – 225 мм, вартість – 201 507,00 грн. Друга ділянка: довжина – 10,2 м, діаметр труб – 200 мм, вартість – 109 386,00 грн.
Загальна ринкова вартість мережі становить 310 893,00 грн (без ПДВ).