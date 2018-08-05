Киев и Сумская область являются лидерами по количеству установленных фактов живодерства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За первое полугодие текущего года в Украине зарегистрировано 154 уголовных производства по фактам издевательства над животными, при этом Киев и Сумская область лидируют по количеству таких дел. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос УНН.
Так, в Киеве в течение августа-июнь 2018 зарегистрировано 15 уголовных производств по ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, из них закрыто 2 производства. В то же время в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2.
Стоит отметить, что по 1 производству расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях.
В то же время в Хмельницкой полицией не установлено ни одного случая живодерства.
Как отмечается в документе, из общего количества зарегистрированных в Украине преступлений в отношении животных закрыто 57 производств.
Напомним, в районе Полтавского рынка в Кропивницкому нашли щенков с отрезанными головами и снятой кожей. Поэтому активисты написали заявление в полицию.