Киев и Сумская область являются лидерами по количеству установленных фактов живодерства

Так, в Киеве в течение августа-июнь 2018 зарегистрировано 15 уголовных производств по ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, из них закрыто 2 производства. В то же время в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2.



Стоит отметить, что по 1 производству расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях.



В то же время в Хмельницкой полицией не установлено ни одного случая живодерства.



Как отмечается в документе, из общего количества зарегистрированных в Украине преступлений в отношении животных закрыто 57 производств.



Напомним, в районе Полтавского рынка в Кропивницкому нашли щенков с отрезанными головами и снятой кожей. Поэтому активисты написали заявление в полицию.



